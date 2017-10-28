"Лацио" - о скандале с Анной Франк: "СМИ начали охоту на ведьм"

Глава пресс-службы "Лацио" Артуро Диаконале заявил, что клуб и его фанаты стали жертвами "охоты на ведьм" из-за скандала с оскорбительными наклейками.

Фанаты римлян в преддверии матча с "Кальяри" оставили наклейки с изображением жертвы холокоста Анны Франк в футболке "Ромы" и надписи "За "Рому" болеют евреи" и "За "Рому" болеют геи". Скандал осудили в итальянских СМИ, а президент клуба Клаудио Лотито заявил, что молодые фанаты будут ежегодно отправляться в Освенцим на экскурсии.

"Мы хотим сделать заявление, которое станет ответом на охоту на ведьм, которую СМИ развернули против президента, клуба и всех фанатов "Лацио".

В деле есть три стороны: президент, который был представлен в худшем свете агрессивными СМИ, клуб, который потерял в деньгах, поскольку его акции упали на бирже, и, наконец, фанаты, которых из-за этой охоты на ведьм изображают расистами.

Грязью облили всех фанатов из-за одного инцидента, в результате которого были наказаны 16 человек из присутствовавших 30 тысяч. Нужно относиться к инцииденту адекватно: подобные вещи нужно предотвращать и не устраивать волну грязи планетарного масштаба, которая была вылита на нас", - говорится в заявлении Диаконале.