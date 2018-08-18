"Лацио" – "Наполи": прямая трансляция – в 21.30 (видео)

В эти выходные начинается чемпионат Италии по футболу. Центральная встреча состоится в субботу в Риме – там на "Стадио Олимпико" "Лацио" примет "Наполи". Начало игры – в 21.30 по Москве. "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Италии, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры серии А в прямо эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Лацио" – "Наполи" (видео).

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Лацио" – "Наполи": прямой эфир