"Лацио" – "Наполи". Видеотрансляция – в 21.30

В эти выходные стартует чемпионат Италии. И 1-й тур дарит не только дебют суперзвезды "Ювентуса" Криштиану Роналду, но и классный матч в Риме, где встретятся "Лацио" и "Наполи". Команды сильно обновились этим летом, кто из них будет претендовать на первое место в серии А? Амбиции можно будет оценить уже сегодня.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Лацио" – "Наполи" (видео).

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Лацио" – "Наполи": трансляция