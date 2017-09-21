"Лацио" может заявить Маурисиу

Большое количество травм может вынудить "Лацио" внести в заявку на сезон защитника Маурисиу, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио. Тренерский штаб не может рассчитывать на защитников Уолласа, Душана Басту, Бартоломеу Баштуша и Стефана де Фрая, что может привести к заявке 28-летнего бразильца, который тренируется отдельно от команды, как Федерико Маркетти и Филип Джорджевич.

Напомним, что в прошлом сезоне Маурисиу на правах аренды выступал за "Спартак" и стал чемпионом России.