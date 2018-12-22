12:30 | Футбол — Италия

"Лацио" – "Кальяри": видеотрансляция матча в 14.30

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В матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 22 декабря, "Лацио" принимает "Кальяри".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Лацио" – "Кальяри" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 14.30 (время московское).

Лацио - Кальяри

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу - здесь

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