"Лацио" и "Болонья" сыграли вничью

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Италии. "Лацио" и "Болонья" победителя не выявили - 1:1. "Сассуоло" взял верх над "Кротоне" - 2:1. "Дженоа" и "Эмполи" голов не забили - 0:0.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

"Лацио" - "Болонья" - 1:1 (0:1)

Голы: Хеландер, 10 (0:1). Иммобиле, 90+7 - с пенальти (1:1).

"Сассуоло" - "Кротоне" - 2:1 (0:1)

Голы: Фальчинелли, 2 (0:1). Сенси, 83 (1:1). Йеммелло, 86 (2:1).

"Дженоа" - "Эмполи" - 0:0

Удаление: Лазович (Дженоа), 34.