"Лацио" – "Фрозиноне": прямая видеотрансляция - в 21.30

В матче третьего тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 2 сентября, встречаются "Лацио" и "Фрозиноне". Игра состоится на Олимпийском стадион в Риме и начнется в 21.30 по Москве.

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"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лацио" – "Фрозиноне" – матч-центр здесь.

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