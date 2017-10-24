"Лацио" ежегодно будет отправлять по 200 болельщиков на курсы в Освенцим

Президент "Лацио" Клаудио Лотито сообщил, что клуб намерен вести работу с болельщиками по поводу антисемитских граффити на домашнем стадионе команды. Он отметил, что "орлята" выступают против любых форм расизма.

Напомним, в 9-м туре чемпионата Италии "Лацио" на своем поле обыграл "Кальяри" (3:0). По данным СМИ, фанаты домашней команды покинули стадион, оставив на трибунах материалы антисемитского и гомофобного характера, адресованные принципиальному сопернику – "Роме". Помимо прочего, на зрительских местах были оставлены снимки еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером. Причем на фото девочка была в форме "Ромы".

– "Лацио" каждый год станет участововать в акции. 200 болельщиков клуба ежегондно будут ездить в Освенцим, чтобы научиться там кое-чему, – цитирует Football Italia Лотито. – В таком случае они не станут забывать историю прошлого и поймут, о чем идет речь. Мы против любых форм расизма.