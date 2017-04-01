"Лацио" добыл волевую победу над "Сассуоло"

"Сассуоло" на своем поле уступил "Лацио" (1:2) в матче 30-го тура чемпионата Италии. Хозяева открыли счет в середине первого тайма – пенальти реализовал Доменико Берарди. Но мяч Чиро Иммобиле и автогол Франческо Ачерби позволили "орлам" увезти домой три очка.

Римский клуб занимает чевертое место в турнирной таблице. От идущего третьим "Наполи" его отделяет три очка, отрыв от "Интера" увеличился до пяти баллов. Правда, у всех этих команд есть по игре в запасе. "Сассуоло" пока идет 15-м.

Чемпионат Италии

Серия А

30-й тур

"Сассуоло" – "Лацио" – 1:2 (1:1)