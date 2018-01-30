Кутроне не будет дисквалифицирован за гол рукой в ворота "Лацио"

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий "Милана" Патрик Кутроне не будет наказан за гол рукой в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (2:1). Отмечается, что итальянская федерация футбола решила не наказывать Кутроне дисквалификацией.

По мнению организации, 20-летний футболист неумышленно отправил мяч в ворота рукой.

В этом сезоне Кутроне принял участие в 26 матчах на клубном уровне, забив 10 мячей и сделав 1 результативную передачу. "Милан" после 22 туров занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. У лидирующего "Наполи" – 57 баллов.