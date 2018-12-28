21:30 | Футбол — Италия

Куадрадо успешно прооперирован в связи с травмой колена

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Нападающий "Ювентуса"  Хуан Куадрадо успешно перенес операцию на левом колене, информирует официальный сайт "бьянконери". 30-летний колумбиец получил травму мениска и перелом хряща в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:2).

В ближайшие несколько дней Куадрадо приступит в восстановительным занятиям. В текущем сезоне он провел 16 матчей за "Ювентус", забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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