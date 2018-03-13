Куадрадо может пропустить чемпионат мира

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо рискует пропустить чемпионат мира 2018 года в России. В январе футболист перенес операцию после травмы паха. Планировалось, что он вернется через два месяца, но главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри сообщил, что хавбек может пропустить до полугода.

– Надеюсь, сезон для Куадрадо не завершен, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Он может вернуться после перерыва на матчи сборных, может через месяц. У него воспаление. Такие вещи могут пройти за два дня, а может через полгода.