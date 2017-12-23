Куадрадо, Игуаин, Манджукич - в атаке "Ювентуса" на матч с "Ромой"

Стали известны составы "Ювентуса" и "Ромы" на матч чемпионата Италии. В атаке туринцев появятся Хуан Куадрадо, Марио Манджукич и Гонсало Игуаин.

"Ювентус": Щенсны - Барцальи, Бенатиа, Кьеллини, Сандру - Хедира, Пьянич, Матюиди - Куадрадо, Игуаин, Манджукич.

Запасные - Лориа, Ругани, Лихтштайнер, Маркизио, Асамоа, Стураро, Бентанкур, Дибала, Дуглас Коста, Пьяца, Бернардески.

"Рома": Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Наингголан, Де Росси, Стротман - Эль-Шаарави, Джеко, Перотти.

Запасные - Лобонц, Скорупски, Жуан Жезус, Морено, Перес, Эмерсон, Леандру, Пеллегрини, Гоналон, Жерсон, Шик, Ундер.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.