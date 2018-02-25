Крыша стадиона на Крестовском готова помочь арене "Ювентуса" советом

Твиттер крыши стадиона "Санкт-Петербург" в Твиттере отреагировала на сообщение о переносе матча 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Аталанта". Встреча, запланированная на 25 февраля, была перенесена на другую дату из-за снегопада.

"Хочешь совета, "Альянц Стэдиум"?, - говорится в записи крыши стадиона на Крестовском.

Матч "Ювентус" - "Аталанта" перенесен из-за снегопада