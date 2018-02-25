Крыша стадиона на Крестовском готова помочь арене "Ювентуса" советом

Твиттер крыши стадиона "Санкт-Петербург" в Твиттере отреагировала на сообщение о переносе матча 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Аталанта". Встреча, запланированная на 25 февраля, была перенесена на другую дату из-за снегопада.
"Хочешь совета, "Альянц Стэдиум"?, - говорится в записи крыши стадиона на Крестовском.
Матч "Ювентус" - "Аталанта" перенесен из-за снегопада
Wanna get advice, Allianz Stadium? 😏 https://t.co/TDPcoDhcTs– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 25 февраля 2018 г.
Ripetetelo insieme: non nevica, non nevica, non nevica....– JuventusFC (@juventusfc) 25 февраля 2018 г.
Però nevica. ❄️ #JuveAtalanta pic.twitter.com/7tKTW6hptR
Gogy
Не понял, крыша поехала в Турин? Через Твиттер?
23:23 25 февраля
Спринт
Твитнет главный баклан Питера Албин про очень хичных стадионоедных бакланов, которые не только уничтожили крышу "Распил-Арены", но и склевали миллиарды рублей гос. средств.
21:30 25 февраля
sidnet78
хорошо что у крыши есть свой твиттер
21:28 25 февраля
Albertozi
Главное гонять бакланов))
21:16 25 февраля