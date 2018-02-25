20:56 25 февраля | Футбол — Италия

Крыша стадиона на Крестовском готова помочь арене "Ювентуса" советом

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Твиттер крыши стадиона "Санкт-Петербург" в Твиттере отреагировала на сообщение о переносе матча 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Аталанта". Встреча, запланированная на 25 февраля, была перенесена на другую дату из-за снегопада.

"Хочешь совета,  "Альянц Стэдиум"?, - говорится в записи крыши стадиона на Крестовском.

Матч "Ювентус" - "Аталанта" перенесен из-за снегопада

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Gogy

Не понял, крыша поехала в Турин? Через Твиттер?

23:23 25 февраля

Спринт

Твитнет главный баклан Питера Албин про очень хичных стадионоедных бакланов, которые не только уничтожили крышу "Распил-Арены", но и склевали миллиарды рублей гос. средств.

21:30 25 февраля

sidnet78

хорошо что у крыши есть свой твиттер

21:28 25 февраля

Albertozi

Главное гонять бакланов))

21:16 25 февраля

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