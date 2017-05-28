"Кротоне" выиграл у "Лацио", "Палермо" забрал с собой в серию B "Эмполи"

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Эмполи" в гостях уступил "Палермо" – 1:2. В параллельной встрече "Кротоне" дома переиграл "Лацио" – 3:1.
Таким образом, "Кротоне" сумел опередить "Эмполи" в турнирной таблице и сохранить прописку в серии A. Тосканцы вслед за "Палермо" и "Пескарой" отправились в серию B.
Чемпионат Италии
Серия А
38-й тур
"Палермо" - "Эмполи" - 2:1 (0:0)
Голы: Несторовски, 76 (1:0). Бруну Энрике, 84 (2:0). Крунич, 87 (2:1).
"Палермо": Фулиньяти, Рисполи, Гонсалес, Ционек, Алеесами, Гольданига, Яяло (Балог, 74), Чочев, Руджьеро (Бруну Энрике, 60), Диаманти (Ло Фасо, 82), Несторовски.
"Эмполи": Пелаготти, Паскуаль, Беллуши, Коста, Лаурини, Зайц (Пуччарелли, 60), Кроче, Диуссе, Крунич, Маккароне (Марилунго, 58), Тиам.
Предупреждения: Алеесами, 11. Беллуши, 38. Диуссе, 49. Лаурини, 66. Коста, 67. Диаманти, 69. Чочев, 90+2.
Судья: Риццоли.
28 мая. Палермо. Стадион Renzo Barbera.
"Кротоне" - "Лацио" - 3:1 (2:1)
Голы: Налини, 14 (1:0). Фальчинелли, 22 (2:0). Иммобиле, 26 - с пенальти (2:1). Налини, 60 (3:1).
"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Тонев (Котник, 90+5), Роден, Барберис, Мартелла, Налини (Месба, 88), Фальчинелли (Борелло, 90+4).
"Лацио": Стракоша, Баста, Раду, Баштуш, Габаррон, Уоллас (Спиццикино, 79), Билья (Крекко, 69), Фелипе Андерсон (Росси, 69), Милинкович-Савич, Мурджа, Иммобиле.
Предупреждения: Баштуш, 21. Фальчинелли, 23. Кризетиг, 33. Габаррон, 42. Билья, 45+1. Мурджа, 58. Налини, 60.
Удаление: Баштуш, 42.
Судья: Рокки.
28 мая. Кротоне. Стадион Ezio Scida.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/
Алый Дракон
"Кротоне" меня просто поражает!)... Команда с типично русским менталитетом - весь год сидеть, ни фига не делать, создать себе кучу трудностей, а потом героически их преодолеть, и остаться в Серии А!))... Поразительное то, что "Кротоне" такой фокус вытворяет второй год подряд! )) Специально за ними наблюдал в этом году, после прошлогоднего камбэка, и - все повторилось!))...
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