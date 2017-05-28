"Кротоне" выиграл у "Лацио", "Палермо" забрал с собой в серию B "Эмполи"

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Эмполи" в гостях уступил "Палермо" – 1:2. В параллельной встрече "Кротоне" дома переиграл "Лацио" – 3:1.

Таким образом, "Кротоне" сумел опередить "Эмполи" в турнирной таблице и сохранить прописку в серии A. Тосканцы вслед за "Палермо" и "Пескарой" отправились в серию B.

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Палермо" - "Эмполи" - 2:1 (0:0)

Голы: Несторовски, 76 (1:0). Бруну Энрике, 84 (2:0). Крунич, 87 (2:1).

"Палермо": Фулиньяти, Рисполи, Гонсалес, Ционек, Алеесами, Гольданига, Яяло (Балог, 74), Чочев, Руджьеро (Бруну Энрике, 60), Диаманти (Ло Фасо, 82), Несторовски.

"Эмполи": Пелаготти, Паскуаль, Беллуши, Коста, Лаурини, Зайц (Пуччарелли, 60), Кроче, Диуссе, Крунич, Маккароне (Марилунго, 58), Тиам.

Предупреждения: Алеесами, 11. Беллуши, 38. Диуссе, 49. Лаурини, 66. Коста, 67. Диаманти, 69. Чочев, 90+2.

Судья: Риццоли.

28 мая. Палермо. Стадион Renzo Barbera.

"Кротоне" - "Лацио" - 3:1 (2:1)

Голы: Налини, 14 (1:0). Фальчинелли, 22 (2:0). Иммобиле, 26 - с пенальти (2:1). Налини, 60 (3:1).

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Тонев (Котник, 90+5), Роден, Барберис, Мартелла, Налини (Месба, 88), Фальчинелли (Борелло, 90+4).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду, Баштуш, Габаррон, Уоллас (Спиццикино, 79), Билья (Крекко, 69), Фелипе Андерсон (Росси, 69), Милинкович-Савич, Мурджа, Иммобиле.

Предупреждения: Баштуш, 21. Фальчинелли, 23. Кризетиг, 33. Габаррон, 42. Билья, 45+1. Мурджа, 58. Налини, 60.

Удаление: Баштуш, 42.

Судья: Рокки.

28 мая. Кротоне. Стадион Ezio Scida.