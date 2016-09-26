"Кротоне" уступил "Аталанте", продлив безвыигрышную серию до шести матчей

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Аталанта" одержала победу над "Кротоне" - 3:1. Это поражение стало уже пятым в серии А для подопечных Давиде Николы.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Кротоне" - "Аталанта" - 1:3 (0:3)

Голы: Петанья, 3 (0:1). Куртич, 40 (0:2). Гомес, 45+1 (0:3). Сими, 86 (1:3).

"Кротоне": Кордац, Сампиризи (Роден, 58), Чеккерини, Феррари, Дюссенн, Кризетиг (Сими, 68), Капецци, Мартелла, Палладино, Тротта (Тонев, 46), Фальчинелли.

"Аталанта": Бериша, Драме, Конко (Конти, 83), Мазиелло, Зуканович, Толой, Гомес (Раймонди, 65), Куртич, Фройлер, Кессиэ, Петанья (Пинилья, 88).

Предупреждения: Мазиелло, 36. Тонев, 66. Чеккерини, 70. Капецци, 81.

Удаление: Кессиэ (Аталанта), 62.

Судья: Рокки (Италия).

26 сентября. Пескара. Стадион "Adriatico".