"Кротоне" потерпел третье поражение подряд на старте сезона

"Эмполи" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Италии переиграл "Кротоне". Эта победа стала первой в сезоне для подопечных Джованни Мартушелло. Новички же серии А проиграли все три своих поединка.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Эмполи" - "Кротоне" - 2:1 (1:1)

Голы: Беллуши, 31 (1:0). Сампиризи, 45+2 (1:1). Коста, 56 (2:1).

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста, Дзамбелли, Сапонара (Джилардино, 85), Кроче, Тельо, Маури (Диуссе, 75), Маккароне (Марилунго, 61), Пуччарелли.

"Кротоне": Кордац, Рози (Сампиризи, 30), Чеккерини, Феррари, Дюссенн, Роден, Сальцано, Мартелла (Тротта, 76), Кризетиг (Налини, 62), Палладино, Фальчинелли.

Предупреждения: Дюссенн, 23. Кризетиг, 52. Кроче, 90+4.

Удаление: Дюссенн (К), 80.

Судья: Валери.