"Кротоне" одержал волевую победу над "Болоньей"

Матч 12-го тура чемпионата Италии "Болонья" – "Кротоне" завершился победой гостей – 3:2. "Болонья" по ходу встречи дважды вела в счете, однако "акулы" сумели не только отыграться, но и вырвать три очка.

Чемпионат Италии

Серия A

12-й тур

"Болонья" - "Кротоне" - 2:3 (2:1)

Голы: Верди, 38 (1:0). Будимир, 42 (1:1). Верди, 45+1 (2:1). Тротта, 68 - с пенальти (2:2). Будимир, 70 (2:3).

"Болонья": Да Коста, Крафт, Гонсалес, Хеландер, Масина (Фаллетти, 79), Поли, Кризетиг, Верди, Донса (Дестро, 73), Паласио, Ди Франческо (Крейчи, 46).

"Кротоне": Кордац, Павлович, Сампиризи, Чеккерини, Симич, Барберис, Мандрагора, Стоян (Роден, 61), Тротта (Иско, 83), Будимир (Сими, 90+3), Налини.

Предупреждения: Сампиризи, 44. Будимир, 48. Симич, 59. Крафт, 67. Гонсалес, 84.

Судья: Паскуа.

4 ноября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

Турнирная таблица чемпионата Италии