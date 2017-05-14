"Кротоне" обыграл "Удинезе" и отстает от 17-го места на 1 очко

"Кротоне" победил "Удинезе" в матче 36-го тура чемпионата Италии. В другом поединке "Эмполи" уступил "Кальяри". Таким образом, "Кротоне" отстает от "Эмполи", идущего на спасительном 17-м месте, на 1 очко.

Еще в одном поединке "Болонья" одолела "Пескару", которая уже лишилась шансов на сохранение места в серии A.

Чемпионат Италии

Серия A

36-й тур

"Кальяри" - "Эмполи" - 3:2 (3:0)

Голы: Сау, 7 (1:0). Фариас, 17 (2:0). Фариас, 45 (3:0). Зайц, 79 (3:1). Маккароне, 85 (3:2).

Нереализованный пенальти: Пуччарелли (Э), 54 (вратарь).

"Кротоне" - "Удинезе" - 1:0 (1:0)

Гол: Роден, 18.

"Болонья" - "Пескара" - 3:1 (1:1)

Голы: Дестро, 8 (1:0). Баэбек, 24 (1:1). Ди Франческо, 48 (2:1). Дестро, 90+1 (3:1).