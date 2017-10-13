Кристиано Бираги: "Моей семье желали смерти из-за фэнтези-футбола"

Защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги рассказал о том, что ему пришлось пережить оскорбление его семьи. По словам футболиста, его семье желали смерти из-за плохой игры итальянца.

- Если говорят плохо о моей игре, то я готов это принять, - приводит Brivido Sportivo слова Бираги. - Но я не могу принять, когда трогают мою семью. После матча в Вероне кто-то написал на моей странице в Инстаграме, что желает смерти моим близким. На мой взгляд, это не болельщики. Ни "Фиорентины", ни какого-либо другого клуба. Этот человек пожелал смерти моей семье на обратном пути во Флоренцию только потому, что моя игра стоила ему очков в фэнтези-футболе. Я не феномен, у меня нет таланта Кьезы, но я всегда на 100 процентов выкладываюсь за "фиалок".