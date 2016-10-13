Кристиан Сапата: "Постараюсь как можно скорее вновь заслужить место в основе "Милана"

Защитник "Милана" Кристиан Сапата готов побораться за место в стартовом составе красно-черных после своего восстановления от травмы лодыжки. 30-летний футболист получил повреждение во время матча Кубка Америки-2016, после чего ему была сделана операция, по итогам которой колумбиец выбыл на три месяца.

- Я очень рад вновь вернуться к тренировкам в общей группе с товарищами по команде, - цитирует Football Italia Сапату. - Я отсутствовал на протяжении трех месяцев, это очень приличный срок. Надеюсь поступательно набрать оптимальные кондиции и как можно скорее вернуть себе место в основе клуба.

Сейчас чувствую себя хорошо. Травма была довольно серьезной, но я намерен вернуться в ближайшее время. Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла всегда очень внимателен к форме игроков. Уверен, он увидит мое стремление и качественную работу на тренировках, что поможет мне вновь занять место в обойме команды. Я готов сделать все, чтобы наставнику вновь пришлось поломать голову из-за сумасшедшей конкуренции на моей позиции.

Хочу добавить, что я очень разочарован из-за травмы нашего капитана Риккардо Монтоливо. Все мы желаем ему крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй.