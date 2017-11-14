Кристиан Дзаккардо: "Потерял дар речи, когда Италия не вышла на чемпионат мира"

Экс-защитник сборной Италии Кристиан Дзаккардо признался, что потерял дар речи после того, как Италия не смогла пробиться на чемпионат мира-2018. Вчера итальянцы сыграли вничью со Швецией, проиграв в первом матче с минимальным счетом.

- Я потерял дар речи, такое происходит раз в 60 лет, – цитирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио Дзаккардо. - Мне очень жаль. Сочувствую моим бывшим товарищам по команде на чемпионате мира-2006. Как сказал Джиджи, я разочарован системой, и мне жаль игроков, которые должны были уйти из сборной после такого поражения. Также хочу похвалить Буффона. Отличный человек.

Кто должен заменить Вентуру? Хочу видеть кого-то вроде Карло Анчелотти. Нам нужна уверенность, так как ветеранов больше не будет. Нам нужен кто-то с опытом.

Трансляция матча Италия - Швеция //

Прости их, Буффон. Италия не едет в Россию