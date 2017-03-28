Кристиан Аббьяти: "Страсть Буффона удивляет меня"

Бывший вратарь "Милана" Кристиан Аббьяти выразил восхищение бывшим партнером по сборной Италии Джанлуиджи Буффоном. 39-летний итальянец провел 1000-й матч в своей карьере.

- Роль вратаря сильно изменилась с тех пор, как я начинал играть в футбол, - цитирует Football Italia Аббьятти. - Страсть Джанлуиджи Буффона удивляет меня, он всего на год моложе меня. Правда, ему помогает игра в команде-победительнице. Я закончил карьеру, потому что это был трудный год. Нелегко признаваться себе, что потерял страсть. У меня был еще год по контракту, но завершить карьеру было лучшим решением. Я уступил Доннарумме и Плиццари.