Кристиан Аббьяти: "Доннарумма будет наследником Буффона"

Бывший вратарь "Милана" Кристиан Аббьяти выразил мнение, что действующий голкипер красно-черных Джанлуиджи Доннарумма будет продолжать прогрессировать. По словам Аббьяти, 18-летний вратарь "Милана" может стать наследником Джанлуиджи Буффона.

– У Доннаруммы есть все, чтобы стать наследником Буффона, – приводит Football Italia слова Аббьяти. – Об этом говорят его атлетизм, качество игры и характер. Ему всего лишь 18 лет, Доннарумма может еще очень сильно прибавить. Конечно, ожидания очень большие, но он доказывает свою ценность в каждой игр. Доннарумма – скромный парень, ведет себя тихо и любит работать, потому что знает, что может продолжать прогрессировать. Не вижу ничего, что может ему в этом помешать.