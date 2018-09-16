17:19 | Футбол — Италия

Криштиану Роналду забил первый гол за "Ювентус". С метра в пустые ворота

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Нападающий Криштиану Роналду забил первый гол за "Ювентус" в официальных матчах. 33-летний португалец отличился в игре четвертого тура чемпионата Италии в ворота "Сассуоло". Он открыл счет в данной игре, забив на 50-й минуте. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" отправил мяч в пустые ворота с метра. Гол Роналду пока единственный во встрече. 

 

Ювентус - Сассуоло

 

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