Криштиану Роналду забил первый гол за "Ювентус". С метра в пустые ворота

Нападающий Криштиану Роналду забил первый гол за "Ювентус" в официальных матчах. 33-летний португалец отличился в игре четвертого тура чемпионата Италии в ворота "Сассуоло". Он открыл счет в данной игре, забив на 50-й минуте. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" отправил мяч в пустые ворота с метра. Гол Роналду пока единственный во встрече.

Cristiano Ronaldo Nets his first ever #Juventus goal! No tap in has ever been more emphatically celebrated! pic.twitter.com/b65LNjuufd – Adam Digby (@Adz77) 16 сентября 2018 г.