Криштиану Роналду: "Ювентус" заслужил победу над "Эмполи"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что его команда заслужила победу над "Эмполи" в матче 10-го тура чемпионата Италии (2:1). 33-летний португалец оформил дубль в этой встрече.

- Это была очень сложная игра, - цитирует Роналду Sky Sports Italia. - Мы немного устали после матча в Лиге чемпионов. После перерыва мы стали больше владеть мячом, создавать много шансов, поэтому и заслужили победу. Это была очень важная неделя. Мы провели фантастический матч против "Манчестер Юнайтед", а теперь хорошо сыграли с "Эмполи" в матче, где обстоятельства складывались тяжело.

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