Криштиану Роналду: "Ювентус" - это настоящая семья"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил атмосферу в туринском клубе. По его словам, здесь настоящая семья, а люди очень добры к нему.

– Первый гол? Он случится естественно, придет сам, поэтому я не переживаю, – цитирует Роналду пресс-служба клуба. – Это не так важно, главное – бать готовым. Хочу быть в хорошей форме, помогать команде, выигрывать трофеи.

Люди в "Ювентусе" отличаются от других. Все очень милые. Это настоящая семья. То же самое могу сказать про болельщиков, хочу сделать их счастливыми.

Что касается серии А, то я следил за ней по телевизору, поэтому знаю ее, хотя и не играл здесь. Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться и начать сезон как можно лучше.