Криштиану Роналду: "Я заслуживаю "Золотой мяч" каждый год"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что должен был выиграть "Золотой мяч". В этом году премию получил полузащитник "Реала" Лука Модрич.

– Я верю, что заслуживаю "Золотой мяч" каждый год, – цитирует AS Роналду. – Когда я не побеждаю, это не катастрофа, не конец света. Но это то, ради чего я работаю очень усердно, и моя статистика подтверждает это. Конечно, я разочарован результатом, но это будет меня мотивировать. Жизнь продолжается, я плакать не стану. Поздравляю Модрича, потому что он заслужил признание.