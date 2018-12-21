Криштиану Роналду выпустил игру для мобильных телефонов имени самого себя

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду объявил о выходе новой игры для мобильных телефонов под названием "Cristiano Ronado: Soccer Clash" ("Криштиану Роналду: футбольное столкновение").
Об этом 33-летний нападающий рассказал в своем твиттере. Суть игры состоит в том, что в ней можно создать своего уникального персонажа, который будет бить штрафные. Игроки смогут развивать навыки своего героя, а также, играть друг с другом по сети.
My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now (https://t.co/uEvkwvnqme) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 21 декабря 2018 г.
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