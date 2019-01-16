Криштиану Роналду: "Победный гол посвящаю команде, семье, друзьям и всем, кто любит "Ювентус" и Криштиану"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил радость по поводу победы в Суперкубке Италии над "Миланом" (1:0). Победный мяч забил как раз португалец.

– Это был очень сложный матч, тяжело играть в столь жаркую погоду, – цитирует Rai Роналду. – Мы хорошо сыграли, создали много моментов. И я счастлив, что забил победный мяч. Очень хотелось начать 2019 год с трофея. И у меня есть первый титул с "Ювентусом"! Это только начало. Мы делаем шаг за шагом. Теперь нужно работать, чтобы завоевать следующий трофей. В серии А мы лидируем, но путь долгий, турнир сложный, поэтому нужно работать.

Я посвящаю этот гол команде, семье, друзьям, всем, кто любит "Ювентус" и Криштиану.