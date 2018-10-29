Криштиану Роналду - об обвинении в изнасиловании: "Хуже всего моей матери и сестрам. Они ошеломлены"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что его родственникам сейчас приходится тяжело. 33-летний португалец был обвинен в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

- Я объяснил эту ситуацию своей подруге (Джорджине Родригес - Прим. "СЭ"). Мой сын еще слишком мал, чтобы это понять, - цитирует Роналду France Football. - Хуже всего приходится моей матери и сестрам. Они ошеломлены и в то же время очень рассержены. Я впервые вижу их в таком состоянии.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне он провел 12 матчей за "бьянконери", забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

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