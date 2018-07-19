Криштиану Роналду: "Месси? У меня нет и никогда не было противостояния с другими игроками"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что у него нет противостояния с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. По словам португальца, он просто стремится к максимальным результатам.

– Месси? У меня нет и никогда не было противостояния с другими игроками. Это просто не соответствует моему представлению о футболе, – цитирует Месси O Jogo. - "Ювентус" постарается побеждать в кажой игре, мы постараемся добиться максимальной стабильности. Однако мы не рассматриваем это как соперничество с другими игроками. Футболисты "Наполи" или "Милана" будут защищать честь своих команд. Только в конце сезона мы увидим, кто был лучше.