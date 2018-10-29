Криштиану Роналду: "Хочу выиграть шестой "Золотой мяч" и много работаю для этого"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что хочет выиграть шестой "Золотой мяч". 33-летний португалец заявил, что заслуживает этой награды.

- Я много раз говорил, что у меня нет одержимости в плане стремления выигрывать "Золотые мячи", - цитирует Роналду France Football. - Я знаю, что являются одним из лучших игроков в истории, поэтому хочу выиграть шестой "Золотой мяч". Было бы ложью утверждать обратное. Я работаю для этого, забиваю голы и выигрываю матчи. Думаю, я вновь заслуживаю этой награды.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне он провел 12 матчей за "бьянконери", забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

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