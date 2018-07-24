Криштиану Роналду хочет, чтобы "Ювентус" приобрел Андре Гомиша

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет, чтобы туринский клуб приобрел его соотечественника Андре Гомиша, выступающего за "Барселону", информирует Don Balon.

Отмечается, что экс-форвард "Реала" уверен в способностях Гомиша, несмотря на неудачное выступление в каталонском клубе. Сам 24-летний хавбек намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось о возможном переходе Гомиша в "Тоттенхэм".

В прошедшем сезоне Гомеш провел 16 матчей в чемпионате Испании, из них только в 6 он выходил в стартовом составе. Хавбек не попал в состав сборной Португалии на ЧМ-2018.