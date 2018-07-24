10:42 | Футбол — Италия

Криштиану Роналду хочет, чтобы "Ювентус" приобрел Андре Гомиша


Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет, чтобы туринский клуб приобрел его соотечественника Андре Гомиша, выступающего за "Барселону", информирует Don Balon.

Отмечается, что экс-форвард "Реала" уверен в способностях Гомиша, несмотря на неудачное выступление в каталонском клубе. Сам 24-летний хавбек намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось о возможном переходе Гомиша в "Тоттенхэм".

В прошедшем сезоне Гомеш провел 16 матчей в чемпионате Испании, из них только в 6 он выходил в стартовом составе. Хавбек не попал в состав сборной Португалии на ЧМ-2018.

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