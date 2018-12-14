Криштиану Роналду: "Фанаты "Ювентуса" отказываются видеть поражения в играх с "Интером" и "Торино"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал ожидания от предстоящего дерби в рамках 16-го тура чемпионата Италии против "Торино". Матч состоится 15 декабря. 33-летний португалец спокоен за результат команды и рассчитывает только на победу.

– Один из работников "Ювентуса" попросил футболистов одержать победу над "Торино", иначе с его бабушкой может что-то случиться, – приводит слова Роналду Football Italia. – Я усвоил одну вещь, что фанаты "Ювентуса" отказываются видеть поражения в играх с "Интером" и "Торино". Мне нравится побеждать. Дерби – отличный повод порадовать болельщиков. Я спокоен, потому что знаю потенциал своей команды.