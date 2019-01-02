Криштиану Роналду: "2018-й год - лучший в моей карьере"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что 2018-й год - лучший в его карьере. Он также добавил, что планирует продолжать играть еще много лет.

- 2018-й год был лучшим годом в моей карьере, - приводит Football Italia слова Роналду. - в Серии А меня встречают так же плотно, как в Испании, но здесь меньше пространства, потому что все команды имеют отличную защиту. Победа в Лиге Чемпионов - это мечта, но мы не должны превращать ее в навязчивую идею. Командные трофеи считаются, и я работаю, чтобы выиграть их.

Все в Турине встретили меня фантастически. Мы все чувствуем себя очень хорошо. Я не знаю, когда закончится моя карьера, но я в порядке, и я хочу продолжать играть на протяжении еще многих лет.

Напомним, что минувшим летом Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус". Он возглавляет бомбардирскую гонку серии А, имея 14 голов после 19 туров. Всего в составе туринского клуба он провел 24 матча, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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