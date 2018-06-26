Кришито выбыл на месяц из-за травмы

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито пропустит четыре недели из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что он перенес операцию на пальце левой ноги из-за повреждения, которое он получил вне тренировочного процесса. Он не сможет тренироваться на протяжении месяца, но вернется в расположение команды до старта нового чемпионата Италии.
31-летний защитник в прошлом сезоне выступал за "Зенит" и покинул команду на правах свободного агента.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/