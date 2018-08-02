Крепкие объятия Неймара и Буффона. Видео

Бразилец Неймар, вернувшийся в расположение "ПСЖ" из отпуска, поприветствовал новобранца команды Джанлуиджи Буффона крепким объятием.

40-летний голкипер подписал контракт с парижанами 6 июля. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. Он является многократным победителем чемпионата Италии в составе туринского клуба.