Сегодня состоится матч 1-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Кальяри". Встреча в Турине начнется в 19.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Ювентус" - "Кальяри"
Прогноз Winline – П1 1.14 – Н 7.99 – П2 20.0
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Кальяри".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Ювентус": Буффон - Лихтштайнер, Барцальи, Кьеллини, Алекс Сандру - Хедира, Пьянич - Дуглас Коста, Дибала, Манджукич - Игуаин.
"Кальяри": Краньо - Капуано, Андреолли, Пизакане, Падоин - Чигарини, Барелла, Фараго, Ионицэ - Жоау Педру - Сау.
ПОТЕРИ: Россети, Пьяца (оба - травма) - Мелькьорри (травма).