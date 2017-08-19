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Котировки букмекеров на матч "Ювентус" - "Кальяри"

21 мая. Турин. Футболисты "Старой синьоры" празднуют очередное чемпионство. Фото REUTERS
21 мая. Турин. Футболисты "Старой синьоры" празднуют очередное чемпионство. Фото REUTERS

Сегодня состоится матч 1-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Кальяри"​. Встреча в Турине начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ювентус" - "Кальяри"

Прогноз Winline – П1 1.14 – Н 7.99 – П2 20.0

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Кальяри".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ювентус": Буффон - Лихтштайнер, Барцальи, Кьеллини, Алекс Сандру - Хедира, Пьянич - Дуглас Коста, Дибала, Манджукич - Игуаин.

"Кальяри": Краньо - Капуано, Андреолли, Пизакане, Падоин - Чигарини, Барелла,  Фараго, Ионицэ - Жоау Педру - Сау.

ПОТЕРИ: Россети, Пьяца (оба - травма) - Мелькьорри (травма).

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