Костас Манолас: "Летом был близок к переходу в "Зенит", но решил остаться в "Роме"

Защитник "Ромы" Костас Манолас подтвердил информацию о том, что летом 2017 года мог перейти в "Зенит". 26-летний грек отметил, что рад продлению контракта с итальянской командой и рассчитывает выступать за нее как можно дольше.

Напомним, Манолас продлил контракт с "Ромой" в декабре 2017 года. Его новое соглашение с "волками" рассчитано до лета 2022 года.

- Летом мне предлагали перейти в "Зенит". Я был близок к завершению сделки, но решил остаться в Риме, потому что тут я счастлив, - цитирует Sky Sport Italia Маноласа. - Я подписал новый контракт с клубом и обещаю делать для команды все возможное. Я хочу остаться тут надолго.

Напомним, Манолас выступает за "Рому" с 2014 года. В сезоне-2017/18 он принял участие в 17 матчах, забив 2 мяча и получив 1 желтую карточку.