Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за плевок и бодание

"Ювентус" обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1 в игре 4-го тура чемпионата Италии. В добавленное время матча с поля был удален полузащитник туринцев Дуглас Коста. Бразилец получил вторую желтую карточку за плевок в форварда соперника Федерико Ди Франческо. А за несколько минут до этого он получил предупреждение за то, что боднул все того же Ди Франческо.

Juventus' Douglas Costa shown red after elbowing, headbutting and spitting in opponents face. WATCH @ https://t.co/ZTDkeGRAJb pic.twitter.com/J7U2WMfeyj – BarDown (@BarDown) 16 сентября 2018 г.

Как сообщает Football Italia, руководство чемпионата Италии может дисквалифицировать Косту на срок от трех до пяти матчей. В того же время главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции сказал, что бразилец точно будет оштрафован.