23:13 16 сентября | Футбол — Италия

Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за плевок и бодание

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"Ювентус" обыграл "Сассуоло" со счетом 2:1 в игре 4-го тура чемпионата Италии. В добавленное время матча с поля был удален полузащитник туринцев Дуглас Коста. Бразилец получил вторую желтую карточку за плевок в форварда соперника Федерико Ди Франческо. А за несколько минут до этого он получил предупреждение за то, что боднул все того же Ди Франческо.

 

Как сообщает Football Italia, руководство чемпионата Италии может дисквалифицировать Косту на срок от трех до пяти матчей. В того же время главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции сказал, что бразилец точно будет оштрафован.

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