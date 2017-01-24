17:26 24 января | ФУТБОЛ — Италия

Корини подтвердил уход из "Палермо"

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Эудженио Корини подтвердил, что он подал в отставку с поста главного тренера "Палермо". Сицилийцы занимают 19-ю строчку в турнирной таблице серии А, одержав лишь две победы в нынешнем сезоне. Это уже третья отставка главного тренера "Палермо" с начала чемпионата.

– Хочу сказать лишь одну вещь, – цитирует Football Italia Корини. – И напомню, что всегда был честен с вами. Это совершенно сознательное и адекватное решение. Оно причинило мне много боли, но кажется мне справедливым и логичным. Я всегда говорил, как хорошо я отношусь к этому клубу, городу и фанатам, и готов повторить это много раз.

 

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