Корини подал в отставку с поста главного тренера "Палермо"

Главный тренер "Палермо" Эудженио Корини подал в отставку по собственному желанию после поражения от "Интера" (0:1) в 21-м туре чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Возможным преемником специалиста может стать Давиде Баллардини, который возглавлял розово-черных в первом и втором турах чемпионата, а также работал с командой в сезоне-2008/09.

Напомним, что это уже третья отставка главного тренера "Палермо" в текущем сезоне. Помимо Корини и Баллардини, команду с 3-го по 14-й тур возглавлял Роберто де Дзерби.