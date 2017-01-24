14:10 24 января | ФУТБОЛ — Италия

Корини подал в отставку с поста главного тренера "Палермо"

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Главный тренер "Палермо" Эудженио Корини подал в отставку по собственному желанию после поражения от "Интера" (0:1) в 21-м туре чемпионата Италии, сообщает Corriere dello Sport.

Возможным преемником специалиста может стать Давиде Баллардини, который возглавлял розово-черных в первом и втором турах чемпионата, а также работал с командой в сезоне-2008/09.

Напомним, что это уже третья отставка главного тренера "Палермо" в текущем сезоне. Помимо Корини и Баллардини, команду с 3-го по 14-й тур возглавлял Роберто де Дзерби.

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Материалы REN-TV

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