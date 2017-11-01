Конте может возглавить "Милан"

Главный тренер "Челси"​ Антонио Конте может покинуть клуб. Как сообщает calciomercato, итальянский специалист рассматривается в качестве замены Винченцо Монтелле в "Милане". Руководство клуба не устраивают результаты команды. После 11 туров команда занимает 8 место, в активе команды 16 очков.

Ранее сообщалось о том, что наставник не исчерпал кредит доверия руководства. Сразу после матча 11-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:2) состоялась встреча специалиста с генеральным директором Марко Фассоне и спортивным директором Массимилиано Мирабелли.