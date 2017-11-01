11:18 | Футбол — Италия

Конте может возглавить "Милан"


Главный тренер "Челси"Антонио Конте может покинуть клуб. Как сообщает calciomercato, итальянский специалист рассматривается в качестве замены Винченцо Монтелле в "Милане"Руководство клуба не устраивают результаты команды. После 11 туров команда занимает 8 место, в активе команды 16 очков.

Ранее сообщалось о том, что наставник не исчерпал кредит доверия руководства. Сразу после матча 11-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:2) состоялась встреча специалиста с генеральным директором Марко Фассоне и спортивным директором Массимилиано Мирабелли.

 

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий