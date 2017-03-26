Константинос Манолас: "Сложно говорить, что цель "Ромы" - чемпионство"

Защитник "Ромы" Константинос Манолас подчеркнул, что в этом сезоне клуб намерен занять место, которое позволит ему выступить в Лиге чемпионов. По словам грека, пока рано говорить о борьбе за чемпионство.

- Мое будущее зависит от решения "Ромы". Они знают что делать, если хотят, чтобы я остался, - приводит Football Italia слова Маноласа. - Но я не смогу ничего сделать, если надумают отпустить меня.

Сейчас сложно говорить о том, что цель "Ромы" - чемпионство, потому что "Ювентус" очень силен. Мы должны занять место, позволяющее сыграть в Лиге чемпионов.