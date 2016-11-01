11:57 | ФУТБОЛ — Италия

Кондогбья готов уйти из "Интера" зимой

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Полузащитник "Интера" Жоффре Кондогбья оптимистично настроен по поводу своего будущего в миланской команде. Тем не менее он готов рассмотреть вариант с уходом из клуба ради игровой практики.

- Я остаюсь оптимистом, коим и должен быть, - цитирует Chaîne Equipe Кондогбья. - Нужно попытаться изменить ситуацию и начать получать игровое время. Конечно, я хочу играть, поэтому если ничего не изменится, то нужно будет думать о смене клуба. Тем не менее на данный момент об этом не думаю.

В текущем сезоне 23-летний француз, перебравшийся в "Интер" в прошлом году из "Монако", сыграл всего в 5 встречах.

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