Комиссар Федерации футбола Италии: "Видимо, Конте хочет вернуться в сборную"

Комиссар Федерации футбола Италии (FIGC) Роберто Фаббричини сказал, что решение о том, кто станет новым главным тренером сборной страны еще не принято. По его словам, наставник "Челси" Антонио Конте рассматривает возможность возвращения на этот пост. Он уже возглавлял команду с 2014 по 2016 год, доведя команду до 1/4 финала чемпионата Европы.

- Манчини был в Риме, но мы не контактировали с ним,- цитирует Goal Фаббричини. - Кажется, Конте хочет вернуться в сборную. Анчелотти все время меняет решение. Раньери не исключен из списка кандидатов. Пока нет определенного решения. Мы должны взвесить все "за" и "против".

Напомним, пост главного тренера сборной Италии стал вакантен после того, как в отставку был отправлен Джампьеро Вентура. Под его руководством Скуадра адзурра впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира.