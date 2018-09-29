Коларов - второй игрок в истории, забивавший в римском дерби и за "Рому", и за "Лацио"

"Рома" обыграла "Лацио" в матче 7-го тура чемпионата Италии (3:1). Один из голов в составе "джаллоросси" забил защитник Александр Коларов, который ранее выступал за "Лацио" с 2007 по 2010 год.

Таким образом, 32-летний серб стал вторым игроком в истории римского дерби, забивавшим за обе команды. До этого в ворота обоих клубов забивал шведский нападающий Арне Сельмоссон, который в 1955-1958 годах выступал за "Лацио", а в 1958-1961 - за "Рому.

"Рома" занимает 5-е место в серии А после 7 туров, имея в активе 11 очков, "Лацио" с 12 баллами располагается на 4-й строчке.

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