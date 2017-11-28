Клуб из серии C выбил "Кальяри" из Кубка Италии

"Кальяри" уступил дома "Порденоне" со счетом 1:2 в 4-м предварительном раунде Кубка Италии. В составе "островитян" отличился полузащитник Даниэле Дессена, у гостей забивали нападающий Мигель Маса и защитник Алессандро Бассоли. В 1/8 финала черно-зеленые встретятся с "Интером", встреча состоится 13 декабря на "Сан Сиро".

Отметим, что "Порденоне" выступает в третьем по силе дивизоне Италии, серии C группе B.

Кубок Италии

4-й раунд

"Кальяри" - "Порденоне" - 1:2 (1:1)

Голы: Маса, 7 (0:1). Дессена, 18 (1:1). Бассоли, 62 (1:2).

"Кальяри": Кроста, ван дер Вил, Капуано (Дейола, 74), Пизакане, Романья, Мьянге, Коссу, Дессена, Жоау Педру (Джаннетти, 46), Мелькьорри (Гальяно, 65), Фариас.

Предупреждение: Дессена, 68.

Судья: Пископо (Италия).

28 ноября. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.

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