00:35 | Футбол — Италия

Клайверт прилетел в Рим


Нападающий "Аякса" Джастин Клайверт прилетел в Италию для подписания контракта с "Ромой"​. В интернете появились фотографии 19-летнего голландца из аэропорта. По информации Actu Foot, римляне заплатят за игрока 18 миллионов евро. 

Ранее СМИ писали, что голландский нападающий согласился на пятилетний контракт с зарплатой 1,4 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне сын легендарного Патрика Клайверта сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

"Рома" заплатит 20 миллионов евро за Клайверта

Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!