Клайверт прилетел в Рим

Нападающий "Аякса" Джастин Клайверт прилетел в Италию для подписания контракта с "Ромой"​. В интернете появились фотографии 19-летнего голландца из аэропорта. По информации Actu Foot, римляне заплатят за игрока 18 миллионов евро.

Ранее СМИ писали, что голландский нападающий согласился на пятилетний контракт с зарплатой 1,4 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне сын легендарного Патрика Клайверта сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.

🔴 Justin Kluivert est arrivé à Rome.



Il passera sa visite médicale demain avant de s’engager avec l’AS Roma contre 18 M€. pic.twitter.com/IMKyG5ALXB – Actu Foot (@ActuFoot_) 11 июня 2018 г.

"Рома" заплатит 20 миллионов евро за Клайверта